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СБУ задержала россиян, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС

Роман ПетренкоПятница, 29 апреля 2022, 15:14

В Николаевской области сотрудники СБУ задержали трех российских военных в Вознесенском районе, которые участвовали в попытке захвата Южноукраинской АЭС.

Источник: СБУ

Детали: Они прятались в заброшенных зданиях вблизи райцентра.

Установлено, что они входили в состав группировки, участвовавшей в попытках захвата Южноукраинской АЭС.

Между тем, в Днепропетровской области СБУ установила местонахождение и задержала приспешницу вождей так называемой "ДНР", которая отвечала за их медийную раскрутку и информационное сопровождение деятельности террористов.

Она занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой "постановочных" сюжетов для кремлевских пропагандистов.

В Киевской области СБУ разоблачила еще одного коллаборанта.

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Во время временной оккупации поселка Демидов он помогал расквартировать захватчиков и обустраивать на территории жилого массива вражеские снайперские точки и артиллерийский расчет.

Темы: АЭССБУвойнаРосcия
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