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В Одессе будет "затяжной" комендантский час

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 15:38
В Одессе будет затяжной комендантский час
Одесса. фото "Укринформа"

Решением местных властей длительный комендантский час в Одессе начнется в 22:00 1 мая и завершится 05:00 3 мая.

Источник: Одесская областная военная администрация в Facebook, ОК "Південь"

Дословно: "Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории города Одесса будет введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года.

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Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений".

Детали: На осатльной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.

Оперативное командование "Південьг" также отмечает, что угроза ракетных ударов с моря в Одесской области остается высокой. Также вероятна атака стратегической авиацией.

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Напомним: 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения "сторонников федерализации" из так называемого Атимайдана и "сторонников единства" (Евромайдан), унесших жизни 48 человек (сорока мужчин, семерых женщин и одного несовершеннолетнего). В частности, в результате пожара в местном Доме профсоюзов. Российская пропаганда режима Путина выкристаллизовала и активно использует тезис, что в этот день "украинские нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов несколько десятков противников киевского режима".

Темы: Одессавойна
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