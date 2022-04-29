Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе будет "затяжной" комендантский час

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 15:38
Одесса. фото "Укринформа"

Решением местных властей длительный комендантский час в Одессе начнется в 22:00 1 мая и завершится 05:00 3 мая.

Источник: Одесская областная военная администрация в Facebook, ОК "Південь"

Дословно: "Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории города Одесса будет введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года.

Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений".

Детали: На осатльной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.

Оперативное командование "Південьг" также отмечает, что угроза ракетных ударов с моря в Одесской области остается высокой. Также вероятна атака стратегической авиацией.

Напомним: 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения "сторонников федерализации" из так называемого Атимайдана и "сторонников единства" (Евромайдан), унесших жизни 48 человек (сорока мужчин, семерых женщин и одного несовершеннолетнего). В частности, в результате пожара в местном Доме профсоюзов. Российская пропаганда режима Путина выкристаллизовала и активно использует тезис, что в этот день "украинские нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов несколько десятков противников киевского режима".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одессавойна
Главное сегодня

Россияне имитируют поддержку крымскими татарами войны против Украины

видеоНа Киевщине нашли захоронения с замученными людьми

"Цена поста и лайков - потери ВСУ": Минобороны просит блоггеров не хайповать на победах

Путин игнорирует предложения по спасению людей из Мариуполя – Подоляк

Оккупанты уже потеряли первую тысячу танков на войне

Сводка Генштаба: Россияне перебрасывают войска из Белгородской области к Изюму

Все новости...
Одесса
В небе над Одесской областью сбили 3 вражеские ракеты
В Одессе над морем сбили вражеский беспилотник
В море возле Одессы видели корабли: военные говорят, это неуправляемые баржи
Последние новости
14:12
ДБР: суд арестовал 51 белорусских вагонов-цистерн
14:10
видеоЧернигов дерусифицировали от Пушкина
14:07
НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы, но не видит военных угроз для неё
13:53
"Орланы" здесь – как пчелы, это наш главный враг – соучредитель подразделения "Аэроразведки" Гончар
13:46
Россияне имитируют поддержку крымскими татарами войны против Украины
13:42
фотоВраг поливает Донетчину огнем из разного оружия: убили ребенка и еще троих человек
13:40
Как получить бесплатную медицинскую помощь за границей – объясняет Минздрав
13:36
В Киевской области уже возобновили газоснабжение в 117 населенных пунктах
13:06
фотоРоссияне обстреляли больницу и дома в Харькове, травмирован мужчина
12:53
В правительстве Германии предлагают сократить поддержку Шрёдера из-за сотрудничества с РФ
Все новости...