Глава ОСБЄ закликав Молдову продовжити переговори з сепаратистами

Чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау закликав до стриманості у зв’язку з напругою у невизнаному Придністров’ї.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму Twitter.

"ОБСЄ підтримує людей на обох берегах Дністра, працюючи задля миру і стабільності у Молдові. Закликаю усіх утриматись від будь-яких дій чи заяв, які можуть ще більше посилити напругу та погіршити безпекову ситуацію в регіоні. Ми рішуче підтримуємо продовження орієнтованого на результат діалогу між двома сторонами", - заявив Рау.

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Нагадаємо, у Придністров’ї протягом останніх днів відбулась серія терактів. 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що, за попередніми даними, "сліди терористичних атак ведуть в Україну".

28 квітня делегації офіційного Кишинева та невизнаного Придністров’я зустрілися для перемовин - на безпрецедентно високому рівні вперше за час президентства Маї Санду.

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