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Глава ОСБЕ призвал Молдову продолжить переговоры с сепаратистами

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 15:45

Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал к сдержанности в связи с напряжением в непризнанном Приднестровье.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем Twitter.

"ОБСЕ поддерживает людей на обоих берегах Днестра, работая для мира и стабильности в Молдове. Призываю всех воздержаться от любых действий или заявлений, которые могут еще больше усилить напряжение и ухудшить ситуацию в регионе. Мы решительно поддерживаем продолжение ориентированного на результат диалога между двумя сторонами", - заявил Збигнев Рау.

Как известно, в Приднестровье в последние дни произошла серия терактов. 25 апреля днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день взорвали вышку телетранслятора.

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что, по предварительным данным, "следы террористических атак ведут в Украину".

28 апреля делегации официального Кишинева и непризнанного Приднестровья встретились для переговоров – на беспрецедентно высоком уровне впервые за время президентства Маи Санду.

Читайте также: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина, или смотрите в видеообъяснении ЕвроПравды.

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Темы: МолдоваОБСЕ
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