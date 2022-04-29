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Норвегія закриває кордон для вантажівок із РФ і порти для кораблів

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 16:08

Уряд Норвегії вирішив приєднатися до санкцій Євросоюзу та закрити сухопутний кордон для вантажівок з РФ, а порти — для російських кораблів.

Про це повідомляє норвезький телеканал NRK, пише "Європейська правда".

Однак Осло робить виняток для рибальських суден, а це означає, що два із трьох заходів російських суден до Норвегії можуть продовжуватися в колишньому режимі.

У норвезькому уряді наголосили, що ЄС так само зробив виключення для рибальських суден.

Прикордонна станція Стурскуг на кордоні між Норвегією та Росією буде закрита для перевезення всіх товарів, перерахованих у списку санкцій ЄС.

"Ми запроваджуємо п'ятий пакет санкцій ЄС у Норвегії. Це означає, що Стурскуг ми відразу закриємо для вантажних перевезень, що буде запроваджено заборону перевезення низки хімічних речовин. Ми робимо один виняток, і це для Шпіцбергена, тому що там маємо Договір про Шпіцберген. До тих, хто його підписав, ставитимуться однаково", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Договір про Шпіцберген надає Норвегії суверенітет, тобто право керувати Шпіцбергеном, але всім сторонам, які підписали договір, буде дозволено здійснювати там безперешкодну діяльність. Радянський Союз підписав договір у 1925 році, а Росія вирішила продовжувати його дотримуватися у 1992 році.

ВІДЕО ДНЯ

Російські судна не зможуть заходити до Норвегії з наступних вихідних.

За статистикою, минулого року в порти Норвегії зайшли 978 російських рибальських суден. Берегова адміністрація Норвегії підтвердила, що картина руху у першому кварталі 2022 року була приблизно такою самою.

Теми: НорвегіякорабліРосія
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