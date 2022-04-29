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Норвегія закриває кордон для вантажівок із РФ і порти для кораблів

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 16:08

Уряд Норвегії вирішив приєднатися до санкцій Євросоюзу та закрити сухопутний кордон для вантажівок з РФ, а порти — для російських кораблів.

Про це повідомляє норвезький телеканал NRK, пише "Європейська правда".

Однак Осло робить виняток для рибальських суден, а це означає, що два із трьох заходів російських суден до Норвегії можуть продовжуватися в колишньому режимі.

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У норвезькому уряді наголосили, що ЄС так само зробив виключення для рибальських суден.

Прикордонна станція Стурскуг на кордоні між Норвегією та Росією буде закрита для перевезення всіх товарів, перерахованих у списку санкцій ЄС.

"Ми запроваджуємо п'ятий пакет санкцій ЄС у Норвегії. Це означає, що Стурскуг ми відразу закриємо для вантажних перевезень, що буде запроваджено заборону перевезення низки хімічних речовин. Ми робимо один виняток, і це для Шпіцбергена, тому що там маємо Договір про Шпіцберген. До тих, хто його підписав, ставитимуться однаково", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

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Договір про Шпіцберген надає Норвегії суверенітет, тобто право керувати Шпіцбергеном, але всім сторонам, які підписали договір, буде дозволено здійснювати там безперешкодну діяльність. Радянський Союз підписав договір у 1925 році, а Росія вирішила продовжувати його дотримуватися у 1992 році.

Російські судна не зможуть заходити до Норвегії з наступних вихідних.

За статистикою, минулого року в порти Норвегії зайшли 978 російських рибальських суден. Берегова адміністрація Норвегії підтвердила, що картина руху у першому кварталі 2022 року була приблизно такою самою.

Теми: НорвегіякорабліРосія
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