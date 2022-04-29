Норвегия закрывает границу для грузовиков из РФ и порты для кораблей

Правительство Норвегии приняло решение присоединиться к санкциям ЕС и закрыть сухопутную границу для грузовиков из РФ, а порты — для российских кораблей.

Об этом сообщает норвежский телеканала NRK, пишет "Европейская правда".

Однако Осло делает исключение для рыболовных судов, а это означает, что два из трех заходов российских судов в Норвегию могут продолжаться в прежнем режиме.

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Пограничная станция Стурскуг на границе между Норвегией и Россией будет закрыта для перевозки всех товаров, перечисленных в санкционном списке ЕС, сообщила NRK министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт (Лейбористская партия).

"Мы вводим пятый пакет санкций ЕС в Норвегии. Это значит, что Стурскуг мы сразу закроем для грузовых перевозок, что будет введен запрет на перевозку ряда химических веществ. Мы делаем одно исключение, и это для Шпицбергена, потому что там у нас есть Договор о Шпицбергене. К тем, кто его подписал, будут относиться одинаково", - заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Договор о Шпицбергене предоставляет Норвегии суверенитет, то есть право управлять Шпицбергеном, но всем сторонам, подписавшим договор, будет разрешено осуществлять там беспрепятственную деятельность. Советский Союз подписал договор в 1925 году, а Россия решила продолжать его соблюдать в 1992 году.

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Российские суда не смогут заходить в Норвегию со следующих выходных.

По статистике, в прошлом году в порты Норвегии зашли 978 российских рыболовных судов. Береговая администрация Норвегии подтвердила, что картина движения в первом квартале 2022 года была примерно такой же.