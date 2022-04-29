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У столиці Ісландії площу біля посольства РФ назвали на честь Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 16:46

У Рейк’явіку Комісія з планування та транспорту ухвалила рішення про присвоєння одній з площ міста назви "Київ" на знак підтримки українського народу.

Про це повідомила кампанія Ukraine Street, яка закликає місцевих мешканців підтримати перейменування вулиць з посольствами та консульствами Росії на вулиці України.

Офіційно місце матиме подвійну назву — "Kænugarður/Kýiv-torg", а англійською називатиметься Kyiv Square. Назва площі давньоісландською мовою "Kænugarður" покликана підкреслити тисячолітню історію Києва.

Київська площа знаходиться на перетині вулиць, де розташовані іноземні посольства, в тому числі й російське.

"Таким чином Рейк’явік посилає чіткий сигнал підтримки українському народу і водночас нагадує про давні стосунки між Ісландією та Кенугардуром (Києвом)", – сказав міський радник Ейор Арнальдс.

Нагадаємо, влада Стокгольму вирішила назвати частину парку, де розташоване посольство Росії у Швеції, "Місцем вільної України".

Теми: ІсландіяКиїв
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