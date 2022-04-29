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В столице Исландии площадь у посольства РФ назвали в честь Киева

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 16:46

В Рейкьявике Комиссия по планированию и транспорту приняла решение о присвоении одной из площадей города названия "Киев" в знак поддержки украинского народа.

Об этом сообщила кампания Ukraine Street, призывающая местных жителей поддержать переименование улиц с посольствами и консульствами России в улицы Украины.

Официально место будет иметь двойное название — Kænugarður/Kýiv-torg, а на английском будет называться Kyiv Square. Название площади на древнеисландском языке "Kænugarður" призвано подчеркнуть тысячелетнюю историю Киева.

Киевская площадь находится на пересечении улиц, где расположены иностранные посольства, в том числе и российское.

"Таким образом, Рейкьявик посылает четкий сигнал поддержки украинскому народу и в то же время напоминает о давних отношениях между Исландией и Кенугардуром (Киевом)", – сказал городской советник Эйор Арнальдс.

Напомним, власти Стокгольма решили назвать часть парка, где расположено посольство России в Швеции, "Местом свободной Украины".

Темы: ИсландияКиев
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