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Німецький уряд думає передати Україні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 17:50

Федеральний уряд Німеччини розглядає можливість постачання гаубиць Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Уряд уже пообіцяв навчання управління гаубицями такого типу, про передачу яких оголосили Нідерланди. Тепер йдеться про пакет матеріалів, до якого окрім Нідерландів могли б внести також Німеччина та Італія.

"Ми ведемо переговори з різними партнерами з метою надання ефективної підтримки Україні – також у сфері артилерії. Є різні варіанти, які наразі розглядаються", - сказала речниця Міноборони Німеччини.

Проблема полягає в тому, що, згідно з інформацією ЗМІ, лише близько 40 з 119 Panzerhaubitzen 2000 у Бундесвері наразі придатні до використання. Тому військові критично ставляться до доставки навіть однозначної кількості гаубиць. Проте представники збройних сил Нідерландів також проявили скептицизм, але уряд у Гаазі прийняли політичне рішення знехтувати думкою військових.

Як відомо, у четвер німецький Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

Теми: НімеччиназброяУкраїна
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