Немецкое правительство думает передать Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000 - СМИ

Федеральное правительство Германии рассматривает возможность поставки гаубиц Panzerhaubitzen 2000 из составов Бундесвера в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Правительство уже пообещало обучение управлению гаубицами такого типа, о передаче которых объявили Нидерланды. Теперь речь идет о пакете материалов, в который, кроме Нидерландов, могли бы сделать вклад также Германия и Италия.

"Мы ведем переговоры с разными партнерами с целью оказания эффективной поддержки Украине – также в сфере артиллерии. Есть разные варианты, которые сейчас рассматриваются", - сказала спикер Минобороны Германии.

Проблема заключается в том, что, согласно информации СМИ, только около 40 из 119 Panzerhaubitzen 2000 в Бундесвере пригодны к использованию. Поэтому военные критично относятся к доставке даже однозначного количества гаубиц. Однако представители вооруженных сил Нидерландов также проявили скептицизм, но правительство в Гааге приняло политическое решение пренебречь мнением военных.

Как известно, в четверг немецкий Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.