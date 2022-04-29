Цього року для переселенців виділять 53 тисячі квартир – ОП

Цього року влада планує надати для тимчасового проживання вимушених переселенців понад 53 тисячі квартир.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу

Пряма мова: "Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців.

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Квартири будуть надаватися з ремонтом та мінімальним оснащенням технікою та меблями.

Всі квартири будуть у державній власності. Після повернення людей у свої домівки ці квартири надаватимуться людям, які роками стояли у черзі на житло".

Деталі: Тимошенко також нагадав, що президент Володимир Зеленський поставив завдання розробити стратегію відбудови та модернізації країни.

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"Наше завдання – зробити базу даних потреб всіх населених пунктів країни та розробити концепцію простору кожного населеного пункту, від найменшого села до великого міста", – зазначив Тимошенко.

"Протягом цього тижня ми отримаємо від усіх балансоутримувачів детальні дані щодо потреб, після їх консолідації орієнтовно до 5 травня ми зможемо перейти до розробки концепції відновлення та модернізації", – прогнозує він.