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В этом году для переселенцев выделят 53 тысячи квартир – ОП

Катерина ТищенкоПятница, 29 апреля 2022, 18:03
В этом году для переселенцев выделят 53 тысячи квартир – ОП
Кирилл Тимошенко, фото ОП

В этом году власти планируют предоставить для временного проживания вынужденных переселенцев более 53 тысяч квартир.

Источник: замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге

Прямая речь: "В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев.

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Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью.

Все квартиры будут в государственной собственности. По возвращении людей в свои дома эти квартиры будут предоставляться людям, годами стоящим в очереди на жилье".

Детали: Тимошенко также напомнил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу разработать стратегию восстановления и модернизации страны.

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"Наша задача – сделать базу данных потребностей всех населенных пунктов страны и разработать концепцию пространства каждого населенного пункта, от самого маленького села до большого города", – отметил Тимошенко.

"В течение этой недели мы получим от всех балансодержателей подробные данные о потребностях, после их консолидации ориентировочно до 5 мая мы сможем перейти к разработке концепции обновления и модернизации", – прогнозирует он.

Темы: переселенцыжильеОфис президента
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