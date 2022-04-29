Іспанський корабель з 200 тоннами військового вантажу для України прибув до Польщі

Іспанський уряд заявив, що найбільша на сьогодні партія військової техніки для України перебуває на шляху до доставки після того, як корабель з 200 тоннами матеріалів пришвартувався в порту в Польщі.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Іспанії підтвердило прибуття корабля до Польщі. Судно пришвартувалося у порту Гдині, де вантаж буде вивантажено та перевезено приблизно на 700 кілометрів на логістичну базу в Україні.

Реклама:

За словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, до складу партії входять 30 вантажівок, кілька спеціальних важких транспортних машин та 10 невеликих автомобілів, які будуть використовуватись для доставки військового майна в Україну.

Про відправку в Україну іспанського корабля Ysabel Санчес оголосив минулого тижня під час візиту до Києва.

"Це найбільша партія, поставлена ​​на сьогодні, яка більш ніж удвічі перевищує те, що ми відправляли досі", — сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Іспанія відправила в Україну 1370 протитанкових гранатометів, 700 000 кулеметних набоїв, а також броньовану машину швидкої допомоги та медичні матеріали.