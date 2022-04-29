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Испанский корабль с 200 тоннами военного груза для Украины прибыл в Польшу

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 18:08

Испанское правительство заявило, что крупнейшая на сегодняшний день партия военной техники для Украины находится на пути к доставке после того, как корабль с 200 тоннами материалов пришвартовался в порту в Польше.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Испании подтвердило прибытие корабля в Польшу. Судно пришвартовалось в порту Гдыни, где груз будет выгружен и перевезен примерно на 700 километров на логистическую базу в Украине.

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По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, в состав партии входят 30 грузовиков, несколько специальных тяжелых транспортных машин и 10 небольших автомобилей, которые будут использоваться для доставки военного имущества в Украину.

Об отправке в Украину испанского корабля Ysabel Санчес объявил на прошлой неделе во время визита в Киев.

"Это самая большая партия, поставленная сегодня, которая более чем вдвое превышает то, что мы отправляли до сих пор", — сказал он.

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Ранее Испания отправила в Украину 1370 противотанковых гранатометов, 700 000 пулеметных патронов, а также бронированную машину скорой помощи и медицинские материалы.

Темы: ИспанияНАТОПольшаоружие
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