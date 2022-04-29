На Київщині спіймали російського кулеметника: заблукав і ховався
П'ятниця, 29 квітня 2022, 18:20
У селі Гостролуччя Баришівської ОТГ затримали російського кулеметника, який заблукав під час перебування на Київщині окупаційних військ і потім переховувався.
Джерело: Нацполіція
Дослівно: "У селі Гостролуччя Баришівської ОТГ працівники внутрішньої безпеки НПУ разом із бійцями ЗСУ та ТРО вийшли на "слід" ворожого солдата, який переховувався.
21-річний уродженець Татарстану — кулеметник механізованої бригади — зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула".
Деталі: Окупанта затримано та передано до регіонального управління Служби безпеки України.
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