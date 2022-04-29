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На Київщині спіймали російського кулеметника: заблукав і ховався

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 18:20
На Київщині спіймали російського кулеметника: заблукав і ховався
Гостролуччя

У селі Гостролуччя Баришівської ОТГ затримали російського кулеметника, який заблукав під час перебування на Київщині окупаційних військ і потім переховувався.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "У селі Гостролуччя Баришівської ОТГ працівники внутрішньої безпеки НПУ разом із бійцями ЗСУ та ТРО вийшли на "слід" ворожого солдата, який переховувався.

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21-річний уродженець Татарстану — кулеметник механізованої бригади — зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула".

Деталі: Окупанта затримано та передано до регіонального управління Служби безпеки України.

Теми: Київська областьокупаціяРосіявійна
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