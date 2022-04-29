Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині спіймали російського кулеметника: заблукав і ховався

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 18:20
Гостролуччя

У селі Гостролуччя Баришівської ОТГ затримали російського кулеметника, який заблукав під час перебування на Київщині окупаційних військ і потім переховувався.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "У селі Гостролуччя Баришівської ОТГ працівники внутрішньої безпеки НПУ разом із бійцями ЗСУ та ТРО вийшли на "слід" ворожого солдата, який переховувався.

21-річний уродженець Татарстану — кулеметник механізованої бригади — зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула".

Деталі: Окупанта затримано та передано до регіонального управління Служби безпеки України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьокупаціяРосіявійна
Головне сьогодні

фотоМатері полоненого в Маріуполі військового відправили фото мертвого сина

фотоУ Новій Каховці окупанти встановили пам’ятник Леніну

Росіяни імітують підтримку кримськими татарами війни проти України

відеоНа Київщині знайшли захоронення із закатованими людьми

"Ціна посту і лайків - втрати ЗСУ": Міноборони просить блогерів не хайпувати на перемогах

Путін ігнорує пропозиції щодо порятунку людей із Маріуполя – Подоляк

Усі новини...
Київська область
Двоє колаборантів розстріляли двох мирних жителів Київщини за наказом росіян
У Фастові внаслідок ракетного удару дві людини потрапили до лікарні
Регіони: був удар по Краматорську, із "Азовсталі" сподіваються вивести цивільних 
Останні новини
17:10
На Харківщині орудують шахраї – пропонують "евакуацію" з окупації
16:54
фотоОкупанти в Маріуполі знімають фейки з музейними експонатами – радник мера
16:47
Міністр фінансів Німеччини виключив оплату російського газу в рублях
16:45
Вітренка перепризначили головою "Нафтогазу" ще на рік
16:37
Повідомлено про підозру секретарю "Радбезу" РФ Патрушеву
16:37
Російські війська готуються посилити натиск на сході України - Міноборони
16:36
ГУР оприлюднило дані командирів підрозділу окупантів, які коять звірства на півдні України
16:29
Київ завершує збір пропозицій щодо назв 5 станцій метро
16:23
ЗСУ уточнили: міст з вагонами на Донеччині підірвали окупанти
16:05
Мінкульт з’ясує, що сталося зі скіфським золотом в окупованому Мелітополі
Усі новини...