На Киевщине поймали российского пулеметчика: заблудился и прятался

В селе Остролучье Барышевской ОТГ задержали российского пулеметчика, который заблудился во время пребывания в Киевской области оккупационных войск и затем скрывался.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В селе Остролучье Барышевской ОТГ работники внутренней безопасности НПУ вместе с бойцами ВСУ и ТРО вышли на "след" скрывавшегося вражеского солдата.

21-летний уроженец Татарстана — пулеметчик механизированной бригады — признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что "вторая армия мира" его просто бросила".

Детали: Оккупант задержан и передан в региональное управление Службы безопасности Украины.