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На Киевщине поймали российского пулеметчика: заблудился и прятался

Катерина ТищенкоПятница, 29 апреля 2022, 18:20
На Киевщине поймали российского пулеметчика: заблудился и прятался
Остролучье

В селе Остролучье Барышевской ОТГ задержали российского пулеметчика, который заблудился во время пребывания в Киевской области оккупационных войск и затем скрывался.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В селе Остролучье Барышевской ОТГ работники внутренней безопасности НПУ вместе с бойцами ВСУ и ТРО вышли на "след" скрывавшегося вражеского солдата.

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21-летний уроженец Татарстана — пулеметчик механизированной бригады — признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что "вторая армия мира" его просто бросила".

Детали: Оккупант задержан и передан в региональное управление Службы безопасности Украины.

Темы: Киевская областьоккупацияРосcиявойна
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