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Посол Британії повернулася до Києва

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 18:32

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила про своє повернення до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві" - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Велика Британія повертає своє посольство в Україні зі Львова назад до Києва.

Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Деякий час у березні посол з міркувань безпеки перебувала за межами України, усі дипломатичні місії Британії не працювали. 

Теми: Велика БританіяКиївдипломатичні відносини
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