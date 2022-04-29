Посол Британії повернулася до Києва

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила про своє повернення до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz Реклама: April 29, 2022

"Це була довга поїздка, але вона була того варта. Так добре знову бути в Києві" - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Велика Британія повертає своє посольство в Україні зі Львова назад до Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Британія евакуювала своє посольство до Львова за тиждень до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Деякий час у березні посол з міркувань безпеки перебувала за межами України, усі дипломатичні місії Британії не працювали.