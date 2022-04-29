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Посол Британии вернулась в Киев

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 18:32
Посол Британии вернулась в Киев
Мелинда Симмонс, фото посольства Британии

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс сообщила о своем возвращении в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве" – написала она в Twitter.

Напомним, 22 апреля стало известно, что Великобритания возвращает свое посольство в Украину из Львова обратно в Киев.

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Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения РФ.

Некоторое время в марте посол по соображениям безопасности находился вне Украины, все дипломатические миссии Британии не работали.

Темы: ВеликобританияКиевдипломатические отношения
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