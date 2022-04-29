Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Британии вернулась в Киев

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 18:32
Мелинда Симмонс, фото посольства Британии

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс сообщила о своем возвращении в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве" – написала она в Twitter.

Напомним, 22 апреля стало известно, что Великобритания возвращает свое посольство в Украину из Львова обратно в Киев.

Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Некоторое время в марте посол по соображениям безопасности находился вне Украины, все дипломатические миссии Британии не работали.

Темы: ВеликобританияКиевдипломатические отношения
Главное сегодня

США передали хозяйке саммита G20, что Путина там быть не должно

видеоВСУ взорвали железнодорожный мост вместе с оккупантским поездом в Донецкой области

Зеленский: Риски прекращения любых переговоров очень высоки

Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану

Немецкое правительство думает передать Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000 - СМИ

Дефицит горючего на АЗС решится в течение недели, цены несколько возрастут – вице-премьер

Все новости...
Великобритания
Британия отправит в Украину экспертов для расследования военных преступлений
Оккупанты похитили двух британцев, которые помогали эвакуировать людей
Британия отправит 8 тысяч военных в Европу на масштабные учения
Последние новости
06:21
График эвакуационных поездов 30 апреля
05:14
ООН: Единственный кандидат на замену РФ в Совете по правам человека — Чехия
04:15
SpaceX запустила полсотни спутников Starlink
03:15
СМИ: Россияне на несколько дней отстают от собственного графика наступления на Донбассе
02:10
США начали учить украинских военных работать с иностранным вооружением
01:09
Россияне убили двух гражданских в Донецкой области
00:21
Один штурмовик и 9 беспилотников: ПВО продолжает уничтожать вражеские цели
00:19
Беларусь обвиняет Литву в тайном строительстве ядерных могильников
23:34
ООН обещает "удвоить усилия" в помощи украинцам
22:58
Ощадбанк предупреждает клиентов о письмах мошенников
Все новости...