Посол Британии вернулась в Киев

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс сообщила о своем возвращении в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz Реклама: April 29, 2022

"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве" – написала она в Twitter.

Напомним, 22 апреля стало известно, что Великобритания возвращает свое посольство в Украину из Львова обратно в Киев.

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Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения РФ.

Некоторое время в марте посол по соображениям безопасности находился вне Украины, все дипломатические миссии Британии не работали.