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Планував здати місто окупантам: на Сумщині затримали голову ОТГ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 18:41
Планував здати місто окупантам: на Сумщині затримали голову ОТГ
фото з відкритих джерел

За підозрою у державній зраді затримали голову Середино-Будської територіальної громади на Сумщині.

Джерело: прокуратура Сумської області, управління СБУ Сумщини

Деталі: За даними слідства, голова теротиріальної громади допомагав окупантам. Зокрема передавав інформацію представникам Федеральної служби безпеки РФ про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння.

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Співробітники спецслужби задокументували, що посадовець планував "здати" місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску.

29 квітня 2022 року голову громади затримали. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прізвище затриманого правоохоронці не називають, згідно з даними відкритих джерел, головою Середина-Будської громади є Олександр Ген.

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Теми: Сумська областьвійна
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