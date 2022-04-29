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Планував здати місто окупантам: на Сумщині затримали голову ОТГ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 18:41
фото з відкритих джерел

За підозрою у державній зраді затримали голову Середино-Будської територіальної громади на Сумщині.

Джерело: прокуратура Сумської області, управління СБУ Сумщини

Деталі: За даними слідства, голова теротиріальної громади допомагав окупантам. Зокрема передавав інформацію представникам Федеральної служби безпеки РФ про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння.

Співробітники спецслужби задокументували, що посадовець планував "здати" місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску.

29 квітня 2022 року голову громади затримали. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прізвище затриманого правоохоронці не називають, згідно з даними відкритих джерел, головою Середина-Будської громади є Олександр Ген.

Теми: Сумська областьвійна
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