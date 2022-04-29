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Планировал сдать город оккупантам: в Сумской области задержан глава ОТО

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 18:41
фото из открытых источников

По подозрению в государственной измене задержали главу Середино-Будской территориальной общины в Сумской области.

Источник: прокуратура Сумской области, управление СБУ Сумщины

Детали: По данным следствия, глава территориальной общины помогал оккупантам. В частности, передавал информацию представителям Федеральной службы безопасности РФ о перемещении Вооруженных сил Украины и видах их вооружения.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что синовник планировал "сдать" город оккупантам, с этой целью он лично приказал уничтожить инженерные сооружения закрытого пункта пропуска.

29 апреля 2022 года глава общины был задержан. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фамилию задержанного правоохранители не называют, согласно данным открытых источников, главой Середино-Будской общины является Александр Ген.

Темы: Сумская областьвойна
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