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Морпіхи показали філігранну "демілітаризацію" ворожих БМП

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 квітня 2022, 18:53
скриншот

Командування морської піхоти ВМС ЗСУ показало відео знищення двох російських бойових машин піхоти.

Джерело: КМП ВМС у Facebook

Деталі: Зазначається, що морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма наявними способами. Ось і цього разу окупанти недорахувалися двох БМП.

На оприлюдненому відео - філігранна робота морпіхів з 503 Окремого батальйону морської піхоти.

Напрямок та час "умиротворення" російських загарбників не розкривається.

Теми: війна
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