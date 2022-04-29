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Морпехи показали филигранную "демилитаризацию" вражеских БМП

Валентина РоманенкоПятница, 29 апреля 2022, 18:53
скриншот

Командование морской пехоты ВМС ВСУ показало видео уничтожения двух российских боевых машин пехоты.

Источник: КМП ВМС в Facebook

Детали: Отмечается, что морские пехотинцы продолжают методически уничтожать врага всеми способами. Вот и на этот раз оккупанты недосчитались двух БМП.

На обнародованном видео – филигранная работа морпехов из 503 Отдельного батальона морской пехоты.

Направление и время "умиротворения" российских захватчиков не раскрывается.

Темы: война
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