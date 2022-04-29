Війська РФ намагаються наступати на сході – зведення Генштабу
Росіяни продовжують проводити наступальні дії на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
Джерело: зведення Генштабу станом на 18 годину
Дослівно: "На Донецькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках.
Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєверодонецьк. Противник продовжує артилерійські обстріли наших військ".
Деталі: На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.
На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів ЗСУ в районі заводу "Азовсталь", а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.
На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Відзначалося проведення перевірки готовності авіаційної компоненти чергових сил і засобів системи протиповітряної оборони Білорусі.
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах України з території Білорусі.
На Сіверському напрямку противник, шляхом утримання відповідного комплекту військ намагається не допустити переміщення резервів ЗСУ з Сіверського напрямку до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності.
"У подальшому не виключається здійснення противником демонстраційних дій та провокацій у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, є ймовірність обстрілів підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах", - зазначили в Генштабі.
На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ та південний схід від міста Харкова, намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів.
На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України.
Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.
Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів з метою знищення об’єктів цивільної інфраструктури та порушення системи логістичного забезпечення українських військ. З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА "Орлан-10". Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку.
На Південнобузькому та Бессарабському напрямках противник наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Продовжує здійснювати перегрупування, нарощує систему вогневого ураження, вдосконалює інженерне обладнання позицій.
В рамках нарощення системи матеріально-технічного забезпечення військ окупанти розгорнули збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту і відновлення техніки.
У придністровському регіоні республіки Молдова РФ продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські ЗМІ щодо загрози населенню регіону з боку України. Зокрема поширюються повідомлення про черговий випадок застосування українських БПЛА над складами боєприпасів.