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Войска РФ пытаются наступать на востоке – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПятница, 29 апреля 2022, 19:09
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба

Россияне продолжают проводить наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.

Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск".

Детали: На Кураховском направлении группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса.

На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировке подразделений ВСУ в районе завода "Азовсталь", а также осуществлял переброску части подразделений из Мариупольского на Кураховское направление.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи усиления участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечалось проведение проверки готовности авиационной компоненты дежурных сил и средств системы противовоздушной обороны Беларуси.

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Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам Украины с территории Беларуси.

На Северском направлении противник путем удержания соответствующего комплекта войск пытается не допустить перемещения резервов ВСУ из Северского направления в Восточную операционную зону. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей враг разместил часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности.

"В дальнейшем не исключается осуществление противником демонстрационных действий и провокаций в прилегающих к государственной границе Украины районах. В частности, есть возможность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах", - отметили в Генштабе.

На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова, пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й армейской армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты приводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения украинских войск. В целях уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжает терять эту разведывательную технику.

На Южнобужском и Бессарабском направлениях противник имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций.

В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения войск оккупанты развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

В приднестровском регионе республики Молдова РФ продолжает распространять информацию через прокремлевские СМИ об угрозе населению региона со стороны Украины. В частности, распространяются сообщения об очередном случае применения украинских БПЛА над складами боеприпасов.

Темы: войнаВооруженные силы
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