Німецькі знаменитості зі сфери культури та ЗМІ закликали Шольца не постачати важке озброєння Україні

Група знаменитостей зі сфери культури та ЗМІ Німеччини звернулася з відкритим листом до федерального канцлера Олафа Шольца, закликавши його не постачати Україні важке озброєння.

Лист опублікований у журналі "Емма", пише "Європейська правда".

"Ми сподіваємося, що ви згадаєте свою початкову позицію і більше прямо чи опосередковано не постачатимете важке озброєння Україні. Навпаки, ми закликаємо вас зробити все можливе для якнайшвидшого досягнення припинення вогню; компромісу, який можуть прийняти обидві сторони", — йдеться у листі.

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Підписанти вважають, що президент РФ Владімір Путін порушив міжнародне право, розпочавши наступ на Україну, але це не виправдовує "ризик переростання цієї війни в ядерний конфлікт".

"Постачання великої кількості важкого озброєння може зробити саму Німеччину учасником війни. А російський контрудар може спровокувати необхідність допомоги за договором НАТО, а разом із нею і безпосередню небезпеку світової війни", - йдеться у листі.

У документі також зазначається, що "ескалація озброєнь, що відбувається під тиском", може стати початком глобальних перегонів озброєнь із катастрофічними наслідками, не в останню чергу для глобальної охорони здоров'я та змін клімату.

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"Незважаючи на всі відмінності, важливо прагнути миру в усьому світі. Моделлю для цього є європейський підхід до загальної різноманітності", - вважають автори листа.

Лист підписали 28 людей, серед яких режисери Андреас Дрезен, Хайке Сандер та Олександр Клюге, письменники Мартін Вальзер та Юлі Зех, артисти кабаре Дітер Нур та Герхард Полт, музикант Рейнхард Мей та журналіст Ранга Йогешвар.

Нагадаємо, 23 квітня низка німецьких колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, в примушенні України у капітуляції.

28 квітня Бундестаг проголосував за документ, який закликає уряд розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння.

У Німеччині вже є згода уряду на поставку Україні зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, компанія Rheinmetall подала запит до уряду на передачу Україні 88 вживаних танків Leopard та сотні БМП Marder, а група Krauss-Maffei Wegmann подала запит щодо сотні САУ "Panzerhaubitze 2000".