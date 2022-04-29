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Немецкие знаменитости из сферы культуры и СМИ призвали не поставлять тяжелое вооружение Украине

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 19:16

Группа знаменитостей из сферы культуры и СМИ Германии обратилась с открытым письмом к федеральному канцлеру Олафу Шольцу, призвав его не поставлять Украине тяжелое вооружение.

Письмо опубликовано в журнале "Емма", пишет "Европейская правда".

"Мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и более не будете прямо или косвенно поставлять тяжелые вооружения Украине. Наоборот, мы призываем вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны", — говорится в письме.

Подписанты считают, что президент РФ Владимир Путин нарушил международное право, начав наступление на Украину, но это не оправдывает "риск перерастания этой войны в ядерный конфликт".

"Поставка большого количества тяжелого вооружения может сделать саму Германию участником войны. А российский контрудар может спровоцировать необходимость помощи по договору НАТО, а вместе с ней и непосредственную опасность мировой войны", - говорится в письме.

В документе также отмечается, что "эскалация вооружений, происходящая под давленим", может стать началом глобальной гонки вооружений с катастрофическими последствиями, не в последнюю очередь для глобального здравоохранения и изменений климата.

" Несмотря на все различия, важно стремиться к миру во всем мире. Моделью для этого служит европейский подход к общему разнообразию", - считают авторы письма.

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Письмо подписали 28 человек, среди которых режиссеры Андреас Дрезен, Хайке Сандер и Александр Клюге, писатели Мартин Вальзер и Юли Зех, артисты кабаре Дитер Нур и Герхард Полт, музыкант Рейнхард Мей и журналист Ранга Йогешвар.

Напомним, 23 апреля ряд немецких бывших политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обнародовали открытое обращение к правительству Германии, суть которого заключается в принуждении Украины к капитуляции.

28 апреля Бундестаг проголосовал за документ, призывающий правительство расширить и ускорить предоставление Украине тяжелого вооружения.

В Германии уже есть согласие правительства на поставку Украине зенитных самоходных установок Gepard.

Кроме того, компания Rheinmetall подала запрос в правительство на передачу Украине 88 б/у танков Leopard и сотни БМП Marder, а группа Krauss-Maffei Wegmann подала запрос относительно сотни САУ "Panzerhaubitze 2000".

Темы: Германия
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