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Пентагон: росіяни намагаються зірвати підкріплення ЗСУ

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 19:48

Сполучені Штати вважають, що Росія намагається порушити здатність українських військових "поповнювати власні запаси та зміцнюватися".

Про це заявив високопоставлений чиновник Міноборони США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Посадовець навів приклад російських нападів на об'єкти електроенергетики, які могли завадити українським потягам.

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У США також вважають, що хоча нещодавні удари ракетні удари вразили житлові райони, вони були призначені для військових виробничих об’єктів.

За словами чиновника, російські удари в Одесі, можливо, мають на меті затиснути там українські сили та не дати їм посилити захисників на Донбасі.

Посадовець також сказав, що наразі Росія запустила 1950 ракет по Україні з початку вторгнення в лютому, і що більшість боєприпасів, скинутих на Маріуполь, є "тупими" боєприпасами, які не мають точного наведення, що свідчить про те, що російські сили все ще мають труднощі з поповненням своїх високоточних боєприпасів.

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Теми: СШАвійна
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