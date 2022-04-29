Пентагон: россияне пытаются сорвать подкрепление ВСУ

Соединенные Штаты считают, что Россия пытается нарушить способность украинских военных пополнять собственные запасы и укрепляться.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Чиновник привел пример российских нападений на объекты электроэнергетики, которые могли помешать украинским поездам.

Реклама:

В США также считают, что хотя недавние удары поразили жилые районы, они были предназначены для военных производственных объектов.

По словам чиновника, российские удары в Одессе, возможно, преследуют цель зажать там украинские силы и не дать им усилить защитников на Донбассе.

Чиновник также сказал, что сейчас Россия запустила 1950 ракет по Украине с начала вторжения в феврале, и что большинство боеприпасов, сброшенных на Мариуполь, являются "тупыми" боеприпасами, не имеющими точной наводки, что свидетельствует о том, что российские силы все еще имеют трудности с пополнением своих высокоточных боеприпасов.