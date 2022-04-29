У Росії погрожують атакувати озброєння, передане Україні з-за кордону

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будь-який вантаж озброєнь Києву з-за кордону, який перебуває на території України, є "законною ціллю" для РФ.

Джерело: Лавров в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya, пише РИА Новости

Пряма мова: "Будь-яка зброя, будь-яке постачання зброї на території України є законною ціллю, бо ця зброя буде передана режиму, який веде війну проти свого населення".

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Деталі: Коментуючи можливість закінчення війни проти України до 9 травня, Лавров також заявив, що так звана "спецоперація" закінчиться, щойно буде "реалізовано та досягнуто" її цілей.

Міністр також заявив, що санкції не змусять Росію "кликати на допомогу та вибачатися".

Лавров висловив думку, що переговори Росії та України застопорилися нібито через непослідовну позицію Києва.

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"Якби вони (українська сторона – ред.) були чесними переговорниками, якби вони були віддані тому, з чим вони крок за кроком погоджувалися, ми могли б значно просунутися у цих переговорах", - заявив міністр.

За його словами, Україна могла б отримати гарантії від групи держав, до якої належать країни РБ ООН, Німеччина, Туреччина.

"Ми не проти. Головне зрозуміти, наскільки вони послідовні, особливо у питанні про те, на які території ці гарантії поширюються. Звичайно, як ви розумієте, вони не можуть стосуватися Криму та сходу України, тому що ми визнали незалежність "республік". І спочатку вони із цим погодилися на переговорах у Стамбулі, але потім змінили свою точку зору", - сказав міністр.

Він також запевняє, що Росія не використовує найманців у війні проти України.

"Росія ніколи не використовує найманців. Я можу запевнити вас, що у сирійців свої турботи", - заявив він.