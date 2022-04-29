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Лавров пригрозил атаковать вооружение, переданное Украине из-за границы

Катерина ТищенкоПятница, 29 апреля 2022, 21:57
Сергей Лавров, фото AFP via Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой груз вооружений Киеву из-за рубежа, находящийся на территории Украины, является "законной целью" для РФ.

Источник: Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, пишет РИА Новости

Прямая речь: "Любое оружие, любая поставка оружия на территории Украины является законной целью, потому что это оружие будет передано режиму, который ведет войну против своего населения".

Детали: Комментируя возможность окончания войны против Украины к 9 мая, Лавров также заявил, что так называемая "спецоперация" закончится, как только будут "реализованы и достигнуты" ее цели.

Министр также заявил, что санкции не заставят Россию "звать на помощь и просить прощения".

Лавров выразил мнение, что переговоры России и Украины застопорились якобы из-за непоследовательной позиции Киева.

"Если бы они (украинская сторона – ред.) были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах", - заявил министр.

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По его словам, Украина могла бы получить гарантии от группы государств, в которую входят страны СБ ООН, Германия, Турция.

"Мы не против. Главное понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения", - сказал министр.

Он также уверяет, что Россия не использует наемников в войне против Украины.

"Россия никогда не использует наемников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы", - заявил он.

Темы: ЛавровРосcиявойнаоружие
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