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РФ ніколи не оговтається від наслідків, якщо застосує ядерну зброю – Нуланд

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 22:12
РФ ніколи не оговтається від наслідків, якщо застосує ядерну зброю – Нуланд
Вікторія Нуланд, фото APF via Getty Images

США всерйоз ставляться до ядерних погроз Росії, але якщо Москва справді піде на застосування такої зброї, то від наслідків вже ніколи не оговтається.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю виданню "Медуза", повідомляє "Європейська правда".

За її словами, такі погрози - це надзвичайно безвідповідальна поведінка для країни - постійного члена Ради Безпеки ООН.

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"Не дай Боже, щоб Путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення" - зазначила Нуланд.

"На жаль, з початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що загрози, які виходять від Путіна, слід сприймати всерйоз. Тому США та наші союзники готуються і до такого розвитку подій. Але якщо дійде до цього, то це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні Росія вже ніколи не оговтаються. Точно не за нашого з вами життя" - заявила вона.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї, незважаючи на недавню ескалацію риторики Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що коментарі Росії про можливість ядерної війни є "безвідповідальними".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у понеділок, що Захід не має недооцінювати підвищеного ризику ядерного конфлікту через Україну.

Теми: СШАРосіяядерна зброя
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