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РФ никогда не оправится от последствий, если применит ядерное оружие

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 22:12
Виктория Нуланд, фото APF via Getty Images

США всерьез относятся к ядерным угрозам России, но если Москва действительно пойдет на применение такого оружия, то от последствий уже никогда не оправится.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью "Медузе", сообщает "Европейская правда".

По ее словам, такие угрозы – это чрезвычайно безответственное поведение для страны – постоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Не дай Бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение" – отметила Нуланд.

"К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что исходящие от Путина угрозы следует воспринимать всерьез. Поэтому США и наши союзники готовятся к такому развитию событий. Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не за нашу с вами жизнь" - заявила она.

Напомним, в Пентагоне заявили, что не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, невзирая на недавнюю эскалацию риторики Москвы.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что комментарии России о возможности ядерной войны "безответственны".

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Запад не должен недооценивать повышенный риск ядерного конфликта из-за Украины.

Темы: СШАРосcияядерное оружие
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