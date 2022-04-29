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Росія має достатньо артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас – Зеленський

Альона Мазуренко П'ятниця, 29 квітня 2022, 22:29
Росія має достатньо артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що в Росії достатньо артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

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Пряма мова: "На Донбасі окупанти роблять усе, щоб знищити будь-яке життя на цій території. Постійні жорстокі бомбардування, постійні російські удари по інфраструктурі та житлових районах свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною.

Тому оборона нашої землі, захист наших людей – це буквально боротьба за життя. Для Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська, Мар'їнки та всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни, у цій війні вирішується абсолютно все.

Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани хоча б частково, то в них іще вистачить артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь Донбас. Як вони зробили це з Маріуполем".

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Деталі: За словами Зеленського, українські захисники бʼють окупантів на всіх напрямках, де вони пробують наступати.

Президент додав, що на Харківщині жорстка ситуація, але в наших військових і розвідників є важливі тактичні успіхи.

Зеленський додав, що Маріуполь наразі перетворився на російський концтабір посеред руїн.

Пряма мова: "Місто, яке було одним із найбільш розвинутих у регіоні, – просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів у тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, несуттєво відрізняються від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи.

Але російським військовим вдається бути навіть цинічнішими, ніж нацистам 80 років тому. Тодішні загарбники хоча б не розповідали, що це маріупольці та захисники міста самі себе обстрілювали і вбивали".

Теми: ЗеленськийДонбасРосія
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