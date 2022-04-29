Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У России достаточно артиллерии и авиации, чтобы разрушить до основания весь Донбасс – Зеленский

Алена МазуренкоПятница, 29 апреля 2022, 22:29
У России достаточно артиллерии и авиации, чтобы разрушить до основания весь Донбасс – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что у России достаточно артиллерии и авиации, чтобы разрушить до основания весь Донбасс.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на этой территории. Постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной.

Реклама:

Поэтому защита нашей земли, защита наших людей – это буквально борьба за жизнь. Для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянская, Марьинки и всех других городов и общин Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины, в этой войне решается все.

Только если Украина устоит, они будут жить. Если же российским захватчикам удастся реализовать их планы хотя бы частично, то у них хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь Донбасс. Как они сделали это с Мариуполем".

Детали: По словам Зеленского, украинские защитники бьют оккупантов на всех направлениях, где они пытаются наступать.

ВИДЕО ДНЯ

Президент добавил, что в Харьковской области жесткая ситуация, но у наших военных и разведчиков есть важные тактические успехи.

Зеленский добавил, что Мариуполь сейчас превратился в российский концлагерь среди руин.

Прямая речь: "Город, который был одним из наиболее развитых в регионе, – просто российский концлагерь посреди руин. И порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока контролируют, несущественно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы

Но российским военным удается быть даже более циничными, чем нацистам 80 лет назад. Тогдашние захватчики хотя бы не рассказывали, что мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали".

Темы: ЗеленскийДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Зеленский
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: