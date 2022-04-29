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США передали господарці саміту G20, що Путіну на ньому не місце

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 22:41

Білий дім приватно передав Індонезії, що Росію не можна допускати до цьогорічного саміту G20, хоча президент країни оголосив у п’ятницю, що президент Владімір Путін прийняв запрошення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Президент публічно висловив своє неприйняття участі президента Путіна в G20", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

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За її словами, Білий дім розуміє, що Індонезія запросила Путіна взяти участь у заході до вторгнення Росії в Україну.

Тим не менш, у заяві, яка підтверджує прийняття Росією запрошення, президент Індонезії Джоко Відодо сказав: "Індонезія хоче об’єднати G20. Не допускайте розколу. Мир і стабільність є ключем до відновлення та розвитку світової економіки".

Індонезія також запросила Україну взяти участь у саміті в якості гостя, крок, який, за словами Псакі, США вітають, але вона сказала, що поки рано говорити, як виглядатиме саміт.

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"Ще шість місяців. Тому ми не знаємо, ми не можемо передбачити на даний момент, як це буде виглядати", — сказала вона, додавши: "Ми публічно та приватно висловили свою думку, що ми не вважаємо, що вони (росіяни – ред..) повинні бути частиною цього".

Псакі сказала, що немає жодних ознак того, що Росія готова до серйозної дипломатії.

"З цього моменту може багато чого статися, але ми, безумовно, не бачимо на сьогодні вказівок на план Росії конструктивно брати участь у дипломатичних переговорах", – сказала вона.

Теми: СШАПутінРосія
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