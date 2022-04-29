США передали хозяйке саммита G20, что Путина там быть не должно

Белый дом частно передал Индонезии, что Россию нельзя допускать к саммиту G20, хотя президент страны объявил в пятницу, что президент Владимир Путин принял приглашение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Президент публично выразил свое неприятие участия президента Путина в G20", - сказала спикер Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Белый дом понимает, что Индонезия пригласила Путина принять участие в мероприятии по вторжению России в Украину.

Тем не менее, в заявлении, подтверждающем принятие Россией приглашения, президент Индонезии Джоко Видодо сказал: "Индонезия хочет объединить G20. Не допускайте раскола. Мир и стабильность являются ключом к восстановлению и развитию мировой экономики".

Индонезия также пригласила Украину принять участие в саммите в качестве гостя, шаг, который, по словам Псаки, приветствуют США, но она сказала, что пока рано говорить, как будет выглядеть саммит.

"Еще шесть месяцев. Поэтому мы не знаем, мы не можем предусмотреть на данный момент, как это будет выглядеть", — сказала она, добавив: "Мы публично и частно выразили свое мнение, что мы не считаем, что они должны быть (россияне – ред.). частью этого".

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Псаки сказала, что нет никаких признаков того, что Россия готова к серьезной дипломатии.

"С этого момента может многое произойти, но мы, безусловно, не видим на сегодняшний день указаний на план России конструктивно участвовать в дипломатических переговорах", – сказала она.