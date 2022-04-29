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США передали хозяйке саммита G20, что Путина там быть не должно

"Европейская правда"Пятница, 29 апреля 2022, 22:41

Белый дом частно передал Индонезии, что Россию нельзя допускать к саммиту G20, хотя президент страны объявил в пятницу, что президент Владимир Путин принял приглашение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Президент публично выразил свое неприятие участия президента Путина в G20", - сказала спикер Белого дома Джен Псаки.

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По ее словам, Белый дом понимает, что Индонезия пригласила Путина принять участие в мероприятии по вторжению России в Украину.

Тем не менее, в заявлении, подтверждающем принятие Россией приглашения, президент Индонезии Джоко Видодо сказал: "Индонезия хочет объединить G20. Не допускайте раскола. Мир и стабильность являются ключом к восстановлению и развитию мировой экономики".

Индонезия также пригласила Украину принять участие в саммите в качестве гостя, шаг, который, по словам Псаки, приветствуют США, но она сказала, что пока рано говорить, как будет выглядеть саммит.

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"Еще шесть месяцев. Поэтому мы не знаем, мы не можем предусмотреть на данный момент, как это будет выглядеть", — сказала она, добавив: "Мы публично и частно выразили свое мнение, что мы не считаем, что они должны быть (россияне – ред.). частью этого".

Псаки сказала, что нет никаких признаков того, что Россия готова к серьезной дипломатии.

"С этого момента может многое произойти, но мы, безусловно, не видим на сегодняшний день указаний на план России конструктивно участвовать в дипломатических переговорах", – сказала она.

Темы: СШАПутинРосcия
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