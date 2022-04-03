"Хотіли нову Сребреницю? Жахом Бучі задоволені?": радник Єрмака жорстко звернувся до лідерів Європи

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав фотодокази звірств російських окупантів на Київщині та жорстко висловився на адресу європейських партнерів, які не наважуються на рішучу протидію РФ.

Джерело: Подоляк у Telegram

Пряма мова: "Адже головне, на думку наших європейських партнерів, - не спровокувати росіян? (Зла іронія). Головне, щоб Третя світова не почалася? Головне, щоб росіяни не образилися і не використовували... Що не використовували? Ракети, авіабомби, танки, не чинили масові вбивства цивільних, бомбардування житлових кварталів, масові розстріли, як у концентраційних таборах, що вони ще не використовували?

Як підсумок, світ отримав тотальний невимовний страх антилюдяності в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Сотні, тисячі вбитих, роздертих, згвалтованих, зв'язаних, знову згвалтованих і вбитих. Сотні, тисячі мирних громадян України. Вбиті з особливим звірством.

Дуже круті та всезнаючі вчорашні та сьогоднішні "лідери Європи", сотні діючих європолітиків, що ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках, чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла-XXI, влаштованого росіянами в Київській області? Хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Чи хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "рускій мір"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, що живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуєте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб висловити стурбованість та похитати головою?

Не можна забороняти російську літературу в європейських університетах – бо це так негуманно?

Ще раз уважно подивіться на тисячі роздертих, зґвалтованих, спалених українців. У ХХІ столітті. У рамках "спецоперації". Роздертих РОСІЯНАМИ. А тепер ще раз скажіть усьому світу про те, що РФ – це нормально, це бізнес, що не можна забороняти Рахманінова. Подивіться та скажіть. Або відверніться. Адже головне – не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців..."

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Що передувало: Подоляк закликав міжнародних партнерів до рішучіших дій проти російського агресора, щоб той припинив війну проти України, зокрема – запровадити ембарго на всі російські енергоресурси та товари.

Нагадаємо: Російські війська на початку квітня відступили та були зачищені з території Київської області, після чого відкрилися нові докази їхніх нелюдських злочинів: розстріли мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.