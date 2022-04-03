Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Левіна орденом "За мужність"

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Максима Левіна орденом "За мужність".

Джерело: указ президента від 3 квітня

Дослівно: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)".

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Деталі: Документальний фотограф Макс Левін загинув у березні на Київщині, де знімав докази агресії Росії проти України.

Близькі фотожурналіста повідомили, що прощання з ним відбудеться 4 квітня у столичному Михайлівському соборі та на кладовищі в Боярці.

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