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Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Левіна орденом "За мужність"

Олена РощінаНеділя, 3 квітня 2022, 12:15
Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Левіна орденом За мужність
Макс Левін, фото Зоряни Стельмах - Facebook Zoriana Stelmakh

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив фотожурналіста Максима Левіна орденом "За мужність".

Джерело: указ президента від 3 квітня 

Дослівно: "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)".

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Деталі: Документальний фотограф Макс Левін загинув у березні на Київщині, де знімав докази агресії Росії проти України. 

Близькі фотожурналіста повідомили, що прощання з ним відбудеться 4 квітня у столичному Михайлівському соборі та на кладовищі в Боярці.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Відомий фотожурналіст Максим Левін зник 13 березня на лінії фронту під Києвом – востаннє він виходив на зв'язок у Вишгородському районі.
  • Поліція знайшла Левіна мертвим 1 квітня, після тривалих пошуків – у районі села Гута Межигірська на Київщині. Він загинув від осколкового поранення в голову.
  • В Офісі генпрокурора  повідомили, що беззбройного фотографа Макса Левіна вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.
  • Макс Левін працював у гарячих точках: під час Революції гідності та на війні з 2014 року. Зокрема, був в Іловайському котлі, звідки виходив разом із українськими добровольцями.
  • У 2015 році Левін був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня президентом Петром Порошенком.
  • Без батька залишилися четверо синів фотографа-документаліста.

Теми: війнаЗМІЗеленськийнагороди
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