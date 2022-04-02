Фотожурналіста Макса Левіна знайшли мертвим

Відомого фотожурналіста Максима Левіна, який працював на війні для hromadske, знайшли мертвим.

Джерело: "Лівий берег", де раніше працював журналіст; hromadske

Деталі: Поліція знайшла Левіна 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині.

Він загинув від осколкового поранення в голову.

Левіну було 40 років. Стати фотографом він мріяв з 15, у шкільні роки відвідував фотогурток. Здобув освіту інженера комп’ютерних систем "на догоду батьку" і після того пішов у професію мрії.

Працював у штаті або на фрілансі для різних видань і агенств: від журналу "Пенсія" до українського агентства УНІАН і міжнародних Associated Press, Reuters. 10 років віддав виданню Lb.ua.

У 2020 році перейшов у hromadske як відеограф.

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Працював у гарячих точках: під час Революції гідності та на війні з 2014 року. Зокрема, був в Іловайському котлі, звідки виходив разом із українськими добровольцями.

Указом Петра Порошенка в 2015 нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Був одружений, мав чотирьох синів.

Левін був співзасновником журналістського проекту AFTERILOVAISK та соціального проекту "Батьківський клуб".

AFTERILOVAISK – це збірка мультимедійних історій про живих і полеглих в Іловайську українців. У серпні 2014 Левін разом зі своїм колегою Маркіяном Лисенком виходили з оточення тим самим "зеленим коридором", після чого відчули гостру потребу розказати Україні та світу про це пекло.

"Батьківський клуб" – об’єднання, яке надихає татів бути героями для своїх дітей. Точніше, брати активну участь у їхньому житті, що, на думку засновників, має вирішити велику кількість соціальних проблем.

Нижче кілька фоторобіт Макса Левіна, більшість з яких саме про війну.

Що було раніше: Зв’язок із Левіним обірвався 13 березня. На власному авто він поїхав фотографувати бойові дії. За словами друга, залишив машину біля села Гута Межигірська, що у Вишгородському районі Київщини, та пішов у бік села Мощун.

З телефону журналіста надійшло повідомлення об 11:23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі.

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Чому це важливо: Окупанти викрадають і вбивають цивільних мешканців, а також влаштовують репресії проти активістів і політиків на захоплегних територіях, журналістів.

За даними Інституту масової інформації, з початку повномасштабної війни і до 31 березня пʼятеро журналістів загинули, виконуючи свої професійні обовʼязки, девʼятеро – були поранені, двоє – зникли безвісти і щонайменше двоє – перебували у полоні.

Росіяни близько 6 днів тримали в полоні журналістку hromadske Вікторію Рощину в окупованому Бердянську. У Маріуполь загарбники викрадали декількох представників місцевого медіахолдингу.

Від російських куль в Ірпені на Київщині загинув 51-річний американський журналіст Брент Рено, який працював для Time. Під обстріли потрапляли британський кореспондент Fox News і журналіст із Швейцарії, чию машину окупанти також пограбували.