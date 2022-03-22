Під Києвом на лінії фронту зник фотожурналіст Макс Левін

Відомий фотожурналіст Максим Левін зник на лінії фронту під Києвом – востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

Джерело: Укрінформ з посиланням на друга Левіна Маркіяна Лисейка, Лисейко у Facebook

Пряма мова Лисейка: "Останні багато днів ми пробували усіма доступними нам способами знайти Макса Левіна. Проте час минає, а результат такий собі. Тож, хто має будь-яку інформацію про Макса після 13.03.2022 року, прошу звертатись до мене".

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Деталі: За словами Лисейка, 13 березня Левін поїхав на власному авто фотографувати бойові дії. Він залишив машину біля села Гута Межигірська та пішов у бік села Мощун.

З його телефону надійшло повідомлення об 11:23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі.

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Згодом стало відомо, що районі, де Левін мав працювати, розпочались досить інтенсивні бойові дії.

Для довідки. Левін народився 1981 року на Київщині. Він працює як фотокореспондент і документальний фотограф та оператор для багатьох українських і міжнародних видань. Зокрема, співпрацює з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували такі видання, як Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода.