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На Київщині за день сапери вилучили дві сотні вибухових предметів

Ірина БалачукНеділя, 3 квітня 2022, 12:21
Сапери вилучають російські снаряди. Фото ДСНС

Упродовж минулої доби піротехніки ДСНС вилучили 197 одиниць вибухонебезпечних предметів у Київській області, яку звільнили від окупантів.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Упродовж минулого дня на території Київської області саперам вдалося вилучити та знищити 197 одиниць вибухонебезпечних предметів". 

 
Фото ДСНС

Деталі: Рятувальники закликають людей ні в якому разі не підходити і не торкатися підозрілих предметів. Про всі небезпечні знахідки треба повідомляти Службу порятунку за номером телефону 101.

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Теми: Київська областьвійна
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