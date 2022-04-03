На Київщині за день сапери вилучили дві сотні вибухових предметів
Неділя, 3 квітня 2022, 12:21
Упродовж минулої доби піротехніки ДСНС вилучили 197 одиниць вибухонебезпечних предметів у Київській області, яку звільнили від окупантів.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "Упродовж минулого дня на території Київської області саперам вдалося вилучити та знищити 197 одиниць вибухонебезпечних предметів".
Деталі: Рятувальники закликають людей ні в якому разі не підходити і не торкатися підозрілих предметів. Про всі небезпечні знахідки треба повідомляти Службу порятунку за номером телефону 101.
Передісторія:
- 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.
- Керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба заявив, що на розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів.