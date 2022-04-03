На Київщині за день сапери вилучили дві сотні вибухових предметів

Упродовж минулої доби піротехніки ДСНС вилучили 197 одиниць вибухонебезпечних предметів у Київській області, яку звільнили від окупантів.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Упродовж минулого дня на території Київської області саперам вдалося вилучити та знищити 197 одиниць вибухонебезпечних предметів".

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Фото ДСНС

Деталі: Рятувальники закликають людей ні в якому разі не підходити і не торкатися підозрілих предметів. Про всі небезпечні знахідки треба повідомляти Службу порятунку за номером телефону 101.

Передісторія:

2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.

Керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба заявив, що на розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів.