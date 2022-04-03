У Кремлі "гіпотетично" допустили зустріч Зеленського та Путіна, якщо буде "конкретний документ"

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президенти Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть зустрітися, якщо з роботи двох делегацій "визріє конкретний письмовий документ".

Джерело: Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", якого цитує "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Путін ніколи не відмовлявся від такої зустрічі, і така зустріч, так, вона гіпотетично можлива".

Але для того, щоб вона відбулася, необхідно, щоб у надрах роботи двох делегацій визрів конкретний документ. Чи не набір ідей, а конкретний письмовий документ.

Ось тоді - тоді настане черга такої зустрічі".

Деталі: Пєсков додав, що "мета військової операції буде досягнута в повному обсязі", а в результаті війни дві країни вийдуть на "підписання документа, і це стане важливим кроком на шляху нормалізації обстановки".

Нагадаємо: У Кремлі вже заявляли, що зустріч Зеленського та Путіна можлива.

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