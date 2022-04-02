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Зеленський із Путіним, скоріше за все, зустрінуться в Стамбулі чи Анкарі – Арахамія

Денис КарловськийСубота, 2 квітня 2022, 22:11
Турецький прапор на тлі пам'яток Стамбула. фото ілюстративне: getty images

Очільник переговорної групи з росіянами Давид Арахамія вважає, що особисті перемовини лідерів України й Росії можлива найближчим часом у Стамбулі чи Анкарі в Туреччині.

Джерело: Арахамія в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Арахамії: "І ми готуємось до того – найбільш важливий момент – вони підтвердили нашу тезу, що draft (чернетки, попередні версії – ред.) документів уже достатньо напрацьовано, щоби проводити безпосередню консультацію між двома лідерами країн, тобто між президентом України і президентом РФ.

Тому в нас зараз завдання швидше напрацювати якусь фінальну стадію не самого документа, а тих питань, які ми вже порушили, і готувати можливу зустріч президентів.

Пан Ердоґан телефонував учора й нам, і Володимиру Путіну. І нібито він (Путін – ред.) зі своєї сторони, що вони вже найближчим часом готові організовувати зустріч. Ми ще чекаємо: звичайно, не відомі ні дата, ні місце. Але ми вважаємо, що, з високою долею вірогідності, місце буде в Анкарі чи Стамбулі в Туреччині".

Деталі: Арахамія натякнув, що делегацій у форматі робочих груп напрацьовують попередню версію компромісних позицій, які будуть особисто обговорювати президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 31 березня Зеленський обговорив із Ердоґаном хід перемовин з Україною. Крім того, міністр оборони Олексій Резніков особисто провів перемовини з турецьким президентом у Стамбулі, де розповів про ситуацію на фронті.
  • 1 квітня Ердоґан по телефону висловив Путіну свою надію на досягнення миру внаслідок українсько-російських перемовин. Турецький президент вкотре озвучив свою пропозицію стати посередником на особистій зустрічі Зеленського й Путіна на території Туреччини.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 1 квітня заявив, що росіяни опрацьовують письмові пропозиції України та напрацьовують контакти на різних рівнях.

Теми: ЗеленськийПутінпереговориТуреччина
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