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Пєсков: Зустріч Зеленського та Путіна можлива

Ірина БалачукП'ятниця, 11 березня 2022, 12:37
Колаж УП

У Кремлі заявили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна можлива.

Джерело: РИА Новости з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ніхто не виключає зустрічі Путіна та Зеленського, концептуально вона можлива, але спочатку переговорники мають виконати свою частину роботи".

Деталі: Раніше про те, що зустріч Путіна та Зеленського можлива у найближчому майбутньому заявив представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Чому це важливо: Президент Зеленський регулярно закликає президента країни-окупанта Володимира Путіна до прямих переговорів. Однак, Путін їх всіляко уникає. 3 березня президент Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, який почав війну проти України.

8 березня Зеленський вкотре заявив про готовність сідати за стіл переговорів з Путіним щодо закінчення війни Росії з Україною.

Зеленський також заявив, що Володимир Путін помиляється, якщо думає, що українців можна зламати чи змусити здатися, а бажання знищити Україну він порівняв із хворобою.

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Що було раніше: 10 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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