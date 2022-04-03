Зеленський відреагував на звірства РФ у Бучі: Виродки і кати

Через звірства росіян на Київщині президент Володимир Зеленський дорікнув НАТО за зволікання з запрошенням України до Альянсу і жорстко звернувся до російських матерів.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла.

Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла.



Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи".

Що передувало: Російські війська на початку квітня відступили та були зачищені з території Київської області, після чого відкрилися нові докази їхніх нелюдських злочинів: розстріли мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк жорстко висловився на адресу європейських партнерів, які не наважуються на рішучу протидію РФ.

Нагадаємо: Про Бухарестський саміт НАТО 2008 року зазвичай згадують як про сумну для України дату. Тоді українська влада сподівалася отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі, але це рішення не знайшло підтримки частини союзників; у тому числі проти нього виступили Франція та Німеччина.