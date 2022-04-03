Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Епіфаній: Масові вбивства мирних українців – ознака геноциду

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 18:24
Епіфаній: Масові вбивства мирних українців – ознака геноциду

Православна церква України вбачає ознаки геноциду у масових вбивствах російськими військами мирних громадян України.

Джерело: предстоятель ПЦУ Епіфаній у Twitter

Пряма мова: "Масові вбивства мирного населення – це ознака геноциду. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в інших містах і селах України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби "звільнити" Україну від українців".

Реклама:

Що передувало: Російські війська на початку квітня відступили та були зачищені з території Київської області, після чого відкрилися нові докази їхніх нелюдських злочинів: розстріли мирних жителів, масові поховання жертв насильства. Ворог продовжує обстрілювати багато міст України і тримає заблокованим – без гуманітарної допомоги і можливості евакуації - Маріуполь, який уже практично зрівняв із землею.

Результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня, засвідчили, що більше половини українців вважають: повномасштабною війною режим Путіна хоче знищити весь народ України.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
війна
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Дівчачі розмови. Пам'яті Вікторії Амеліної
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: