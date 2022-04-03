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Епіфаній: Масові вбивства мирних українців – ознака геноциду

Валентина РоманенкоНеділя, 3 квітня 2022, 18:24

Православна церква України вбачає ознаки геноциду у масових вбивствах російськими військами мирних громадян України.

Джерело: предстоятель ПЦУ Епіфаній у Twitter

Пряма мова: "Масові вбивства мирного населення – це ознака геноциду. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в інших містах і селах України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби "звільнити" Україну від українців".

Що передувало: Російські війська на початку квітня відступили та були зачищені з території Київської області, після чого відкрилися нові докази їхніх нелюдських злочинів: розстріли мирних жителів, масові поховання жертв насильства. Ворог продовжує обстрілювати багато міст України і тримає заблокованим – без гуманітарної допомоги і можливості евакуації - Маріуполь, який уже практично зрівняв із землею.

Результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня, засвідчили, що більше половини українців вважають: повномасштабною війною режим Путіна хоче знищити весь народ України.

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