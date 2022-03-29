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Ще 100 громад переходять до ПЦУ – Епіфаній

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 01:17
фото: FB-сторінка Епіфанія

Близько 100 громад перебувають у процесі переходу до Православної церкви України.

Джерело: предстоятель ПЦУ Епіфаній в ефірі національного телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Протягом останніх днів ми бачимо початок хвилі переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. І протягом практично декількох днів ми вже оформили більше 50 переходів.

Зараз ми говоримо, що вже близько 100 громад визначилися, вони вже в процесі переходу.

Тобто поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на Заході, а і в Центрі, на Сході і на Півдні".

"А згідно з законодавством, кожна громада має право зміни своєї юрисдикції.

Тому я закликаю надалі громади московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви".

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Нагадаємо: Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні солдатів РФ.

Теми: церкварелігіяПравославна Церква УкраїниЕпіфаній
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