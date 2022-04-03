Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних – Венедіктова

Альона Мазуренко Неділя, 3 квітня 2022, 19:20
З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних – Венедіктова
фото: ФБ Венедіктової

З території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців - цих жерт оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії. 

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "В бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК.

Реклама:

З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями".

Деталі: За словами генпрокурора, на звільнених територіях Київщини — надважливі докази жорстоких воєнних злочинів РФ: "Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів".

Венедіктова повідомила, що вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативників Нацполу.

ВІДЕО ДНЯ

До цих груп залучають інспекторів-криміналістів, вибухотехніків, кінологів, судово-медичних експертів чи лікарів: "Попереду - завжди ДСНС - вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на трупах місцевих".

Для проведення слідчих дій на території тільки Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів.

Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області.

Надалі офіс генпрокурора збільшить чисельність слідчо-оперативних груп.

Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.

Крім того, Венедіктова попередила "помічників" - там досі небезпечно, велика частина території умисно замінована ворогом, багато боєприпасів не здетонували.

Що передувало: 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

Теми: Київська областьокупаціяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Генштаб: РФ відмовляється від наступу на Сіверському і частково Слобожанському напрямках
Німеччина відмовила Україні у передачі БМП Marder - ЗМІ
Безмежний цинізм: Росія не визнає жодного вбивства цивільних у Бучі
Зеленський про переговори з РФ: гарантій безпеки досі немає, у фіналі можливий не мир
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: