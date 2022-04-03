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На Донбасі найближчим часом чекають важких боїв з росіянами – Данілов

Мазуренко Альона Неділя, 3 квітня 2022, 20:20
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українські захисники очікують у найближчі дні важких боїв з окупантами у напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей. 

Джерело: Данілов в ефірі українського телебачення 

Пряма мова: "У напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей - там збирається велике угруповання військ Російської Федерації.

Зупинятися вони не збираються. Завдання, які ставить Путін перед своїми яничарами по знищенню нашої держави, вони нікуди не зникають. 

Вони будуть робити перегрупування. Мають бажання на цьому напрямку зробити великі проблеми для наших Збройних сил і ми так само очікуємо, що там найближчим часом будуть вестися запеклі бої за нашу територію". 

Деталі: Він додав, що суспільство і Збройні сили готуються, щоб розбити ворога. 

Данілов подякував також головам ОВА, які виконують свою роботу. 

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За його словами, російські окупанти не просто покинули Київщину, а українські захисники дали ворогу опір і ті відступили, але навіть при цьому ЗСУ навздогін дали солдатам РФ бій. 

Теми: Луганська областьДаніловДонецька областьХарківська область
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