ОДА: Російські війська у Придністров'ї готуються, але швидкий наступ малоймовірний

Керівник Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко заявляє, що у невизнаній республіці Придністров'я відбувається підготовка російських військових, однак вторгнення з цього напрямку найближчими днями є малоймовірним.

Джерело: Марченко у Telegram.

Деталі: Керівник ОДА нагадав, що вранці росіяни завдали ракетного удару по місту Одеса. Внаслідок цього було пошкоджено нафтосховище та нафтопереробний завод, постраждалих немає.

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У той же час СБУ затримала осіб, які фіксували місця потрапляння ракет.

Пряма мова: "Щодо останніх повідомлень про можливе вторгнення в Одеську область російських військ з території Придністров'я: нам відомо про підготовку росіян у цьому регіоні. Ці дії спрямовані на сковування частини військ в Одещині, щоб завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруження залишається, але у найближчі дні загроза вторгнення малоймовірна. Наші сили оборони контролюють ситуацію в області".

Що передувало: 2 квітня МЗС Молдови заявило, що у нього немає інформації про мобілізацію російських військ у Придністров’ї.